הנהג החשוד בתאונה בה נהרג השופט בני שגיא שוחרר למעצר בית

פרסום ראשון: החשוד בתאונה בה נהרג נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע בני שגיא שוחרר היום (שלישי) למעצר בית ל-12 ימים, על אף בקשת המשטרה להאריך את מעצרו. רישיונו נפסל ל-90 יום.

בבדיקת השתן שנערכה לחשוד לאחרונה עלו ממצאים המעידים על שימוש בקנאביס, דבר שהוא אכן הודה בו. החשד כלפי הנהג כרגע הוא המתה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת סמים.

אמש פרסמנו את התייחסותו הראשונה לאירוע: "אני מביע צער גדול בפני המשפחה אני לא עבריין תנועה, ועם כל הכבוד והצער - ירדתי בצורה מאד מבוקרת לשול". הוא הוסיף: "מתייחסים אליי כאילו אני פושע מהשורה הראשונה. אני מבין שנהרגה דמות בתחום ולא צריך להתייחס אליי בצורה כזאת".