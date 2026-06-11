תיעוד מהרצח בבית הכנסת בבני ברק: החשוד נמלט כשידו מגואלת בדם

המשטרה סיימה אתמול (רביעי) את חקירת רצח האברך ישי פור בבני ברק, והגישה הצהרת תובע נגד החשוד, גיא אכטלינגר, דר רחוב בן 45. בתיעוד שמתפרסם היום, ניתן לראות כיצד אכטלינגר נמלט מבית הכנסת לאחר הדקירה, כשלידו כפפה מגואלת בדם.

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כזכור, הרצח בוצע במתחם הכולל בבני ברק בו נהגו השניים להתפלל. בעבר התגלע ויכוח בינם על פרשנות בענייני דת. מעדויות שנגבו במהלך החקירה, עלה כי החשוד אף איים בעבר על הקורבן כי יהרוג אותו, אולם במשטרה לא התקבלו תלונות בנושא.

מהחקירה עולה כי ביום הרצח, אכטלינגר הגיע לבית הכנסת, פגש בקורבן והתנפל עליו באופן פתאומי וללא התראה, כל זאת לעיני בנו בן ה-13. על פי החשד, אכטלינגר דקר את הקורבן מספר פעמים וגרם לפציעתו באורח אנוש, ולאחר מכן נמלט מהזירה. מותו של הקורבן נקבע בהמשך בבית החולים.

מצלמות האבטחה של מתחם הכולל והרחובות הסמוכים תיעדו את אכטלינגר, מה שסייע לחוקרים להתחקות אחרי מסלול הבריחה. מהתיעוד עולה כי הוא החביא בז'קט שלו כפפה מגואלת בדם, וכן את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע הרצח. בשלב מסוים החשוד השליך את הכפפה והסכין במבנה נטוש בבני ברק.

בתום מצוד שנוהל אחר החשוד, הוא אותר לבסוף בבית שמש, נעצר לחקירה, נכלא ומעצרו הוארך מעת לעת. כאמור, עם סיום החקירה הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע, ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. מעצרו הוארך עד יום ראשון הקרוב.

אתמול פרסמנו כי בית המשפט הורה להעביר את אכטלינגר להסתכלות פסיכיאטרית בתנאי אשפוז שלוש פעמים כדי לבדוק את כשירותו לעמוד לדין - דבר שטרם קרה, וזכה לביקורת מצד בית המשפט.