קטטה באשדוד: נער בן 16 נדקר בבית ספר, מצבו יציב

מקרה דקירה שלישי תוך שבועיים: נער בן 16 נפצע היום (רביעי) באורח בינוני עם פציעה חודרת באירוע דקירה בבית ספר תיכון "מקיף א'" באשדוד. הנער שנדקר אמר ל-i24NEWS כי אחיו לומד איתו בבית הספר והוא זה שהתקשר להורים והזעיק אותם. שוטרי תחנת אשדוד עצרו קטין תושב העיר בחשד כי דקר את הנער, ופתחו בחקירה. הרקע לאירוע פלילי.

הנער הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, וממד"א נמסר כי הוא פונה כשמצבו יציב. כאמור, המשטרה פתחה בחקירה ונסיבות האירוע נבדקות. מד"א מסרו כי "האירוע קרה בהפסקה על ידי אחד התלמידים ככל הנראה".

חובשת רפואת חירום במד"א סיפרה: "קיבלנו דיווח על נער שנפצע באירוע אלימות והגענו למקום. הנער היה בהכרה מלאה וסבל מפצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו יציב".

דוברות מד"א

מעיריית אשדוד נמסר בתגובה: "אנחנו רואים בחומרה רבה את האירוע ופועלים מול המשטרה לבירור הנסיבות. מנהלי העיריה בקשר רציף עם הצוותים המקצועיים והחינוכיים בבית הספר, ונמשיך לעדכן בהמשך. אנו מאחלים החלמה מהירה לפצוע ומלווים את משפחתו".

כזכור, בתחילת השבוע קבוצת נערים ביצעה לינץ' קבוצתי מחריד בבית ספר בבאר שבע - תקפה באכזריות את חברם לכיתה ופצעה אותו קשה. בזמן שבבית החולים נאבקו על חייו, הם ניסו לתכנן תקיפה נוספת נגד הורי הנער הפצוע.

בעקבות האירוע שוטרי תחנת באר שבע עצרו שלושה תוקפים, קטינים כבני 15, והוגש נגדם כתב אישום חמור בגין חבלה בכוונה מחמירה, שיבוש הליכי משפט ואיומים. חברם לכיתה שחווה את מסכת האלימות הקשה הזו כבר שוחרר מבית החולים מאז אך נותר עם פציעות קשות בגוף ובנפש.