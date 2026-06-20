פרסום ראשון: נעצר בן 22 מסכנין שתועד יורה עם חמושים בעיר

פרסום ראשון: תיעוד חריג שהגיע ל-i24NEWS היום (שבת) מציג חוליה של רעולי פנים חמושים המבצעים ירי לעבר בית עסק בעיר סכנין. החמושים שביצעו את הירי לא הסתפקו בפתיחה באש, אלא תיעדו את המעשה בעצמם בסרטון.

בסרטון שהופץ נראים רעולי הפנים כשהם חמושים ומטווחים את המבנה באופן מופגן. בעקבות המקרה, פשטו הלילה שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב על יעד בעיר ועצרו תושב סכנין בן 22 בחשד למעורבות באירוע.

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תיעוד הירי לעבר העסק בסכנין הוביל לחקירה מהירה ולמעצרו הלילי של החשוד. מקרה זה מצטרף לשורה של אירועים דומים וקשים של פשיעה ואלימות שהתרחשו לאחרונה ברחבי הארץ.

גל האירועים האחרון כולל מקרי אלימות קשים נוספים בימים האחרונים, ובהם הרצח הכפול של בני הזוג ח'אלד וחנאן ג'מאל, שנורו למוות בדם קר בקלנסווה בידי אופנוענים בדרכם לעבודה, ככל הנראה בשל נקמת דם.

כמו כן, השבוע בוצע ירי לעבר צעירה בת 22 בבית קפה ביפו במהלך שידור חי בטיקטוק, לצד איתור גופתו של זידאן אבו עאמר בחורשה ברמלה בעקבות סכסוך פנימי.