רצח כפול ביפיע שבגליל: שני צעירים נורו למוות, המשטרה פתחה בחקירה

שני גברים כבני 25 נהרגו הערב (חמישי) ביפיע שבגליל לאחר שצוותי מד"א מצאו אותם סובלים מפציעות חודרות כתוצאה מיריות ונאצלו לקבוע את מותם.

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פרמדיקים במד"א צליל ביטון ועאטף סאלם, סיפרו: "הפצועים שכבו על הרצפה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

תיעוד מבצעי מד"א

המשטרה פתחה בחקירת האירוע לאחר שהשוטרים הוזנקו למקום האירוע והחלו בסריקות לאיתור חשודים בירי. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.

ביום ראשון האחרון התקיים רצח נוסף ברמלה כשגבר כבן 40 אותר ללא רוח חיים בעיר כנראה כתוצאה מאירוע אלימות. צוותי מד"א שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום.

מבדיקות ראשוניות עולה כי הקורבן הוא זידאן אבו עאמר, כבן 30, תושב רמלה. הוא התגלה מוטל ללא רוח חיים בחורשת עצים, כשעל גופתו סימני אלימות. קיים סכסוך פנימי במשפחתו שהתעורר לאחרונה, בסכסוך זה נרצח לפני מספר שנים עודאי אבו עאמר, קרוב משפחתו של הנרצח.

פראמדיקים במד"א שניאור אופנר וחביב פרידמן וחובש מד"א טל סיני סיפרו: "הובילו אותנו אל הפצוע ששכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".