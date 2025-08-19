רכב התפוצץ באשקלון: אדם נפצע קל - הרקע לאירוע פלילי
סמוך לשעה 23:00 הרעיד הפיצץ את שכונת דרך היין • לאחר סריקת הרכב עולה כי היה ריק מאדם, עובר אורח נפצע קל • מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בנסיון חיסול של עבריין מוכר, 4 חשודים נעצרו
סמוך לשעה 23:00, התפוצץ הלילה (שלישי) רכב בשכונת דרך היין באשקלון. מסריקת הרכב עולה כי היה ריק, אדם אחד נפצע באורח קל. לאחר פריסת מחסומים הצליחה המשטרה לתפוס ארבעה חשודים במעשה שנמלטו מהזירה, החשד הוא לאירוע פלילי.
היעד לחיסול הינו ככל הנראה עבריין המוכר למשטרה שהיה יעד של ימ"ר לכיש. כוחות הכיבויש שהגיעו אל המקום השתלטו על הדליקה שפרצה, ואישרו כי הרכב היה ריק מאדם.
במקביל לשליחת צוותי החקירה אל הזירה הקימו צוותים נוספים מחסומים באזור הדרום שהצליחו להביא למעצרם של החשודים. מפקד מרחב לכיש, נצ"מ רועי ולדמן, קיים הערכת מצב בזירה, במהלכה התחזק החשד כי הרקע לאירוע פלילי. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מרחב לכיש.