פרשת השחיתות בדרום: אליהו ברדה, בנו של הרב יצחק ברדה ומי שמונה לעוזרו של תומר גלאם, נחקר היום (חמישי) פעם נוספת בלהב 433 - כך פרסמה לראשונה ראש תחום פלילים לי עייש. במוקד החקירה נגדו עומדת הלוואה בסך מאות אלפי שקלים שניתנה למערכת הבחירות בשנת 2018, ולא הוחזרה.

ראש העיר אשקלון נחקר בפרשה, הנוגעת כאמור למימון מערכת הבחירות בשנת 2018. לפי החשד, מאחורי ההלוואה בסך מאות אלפי שקל עמדו אנשי עסקים שפעלו בתמורה לכאורה לקידום אישי וטובות הנאה.

במקביל לחקירת הפרשה, חשוד ראש עיריית אשקלון בפרשה נוספת, בה ישנם חשדות לעבירות שחיתות ציבורית עם בכירים מהעירייה ואנשי עסקים, בחשד שהעלימו כספים תרומות שנועדו לציבור הרחב. הוא חשוד בשוחד, קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה והלבנת הון.