"המפלצת דקרה אותו למוות": בגלל ויכוח על 50 שקלים - דיוויד איסקוב נרצח באשקלון

דיוויד איסקוב בן ה-34, אב לילד בן 3, הוא הגבר שנדקר למוות במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) באשקלון. לפי החשד, הסיבה לרצח היא ויכוח בין שכנים על חמישים שקלים לתיקון הביוב.

אחות הנרצח סיפרה ל-i24NEWS: "היה ויכוח קל, השכן לא רצה לשלם חמישים שקלים תשלום לביוב. השכן סגר לאחי את שעון המים שלו, אחי רצה להתקין מצלמה כדי לראות מי סגר לו את השעון מים - המפלצת הגיעה אליו מאחורה ונתנה לו דקירות בגוף, בחזה, בצדדים בכל מקום".

"אחי בן 34, חגג יום הולדת לפני חודשיים. אבא לילד בן 3, חלם לחיות חיים מאושרים עם המשפחה שלו. הוא היה ספורטאי מצטיין כל החיים, היה לוחם במג"ב ששירת ותרם המון למדינה ועזר לכל מי שביקש. בן למופת שטיפל באמא שלי שחלתה וליווה אותה ימים ולילות. הוא היה אדם למופת, הבן שלו מחובר מאוד לאבא, לא יודעת איך הוא הולך להתמודד עם זה", סיפרה.

החשוד בדקירה, תושב העיר כבן 35, נפצע גם הוא באירוע, ופונה לבית החולים ברזילי לקבלת טיפול רפואי. הוא נעצר ויובא במהלך היום לדיון הארכת מעצר בבית המשפט.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א נעם דוד אליעזר וחובש רפואת חירום במד"א יהונתן מועד סיפרו בהגיעם לזירת האירוע: "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע הקשה, גבר כבן 30 כשהוא סובל מפציעות חודרות לאחר שנפגע באירוע אלימות, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים חבישות ומתן תרופות".

"בנוסף טיפלנו בזירה בפצוע נוסף במצב בינוני שסבל אף הוא מחבלה חודרת, ולאחר מכן פינינו את שני הנפגעים לבית החולים כשמצבם קשה ובינוני", סיכמו.