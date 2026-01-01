לאחר דרישת המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, להשלמות חקירה בפרשת ההדלפה מבסיס שדה תימן, המשטרה האריכה בהסכמה היום (חמישי) את התנאים המגבילים על הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי.

בדצמבר האחרון הודיעה הפרקליטות לבג"ץ כי חקירתה של תומר-ירושלמי הסתיימה, אך בהמשך סתר זאת המפכ"ל דני לוי וטען כי זו טרם הסתיימה. בתצהיר עליו חתום בין היתר ראש אגף המודיעין והחקירות ניצב בלט וצוות החקירה, נכתב בנוסף כי לא נמצאו חשדות נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה וכי בכוונתם להעביר דו"ח מסכם.

במקביל, מנסה הקואליציה להעביר את החקירה לידי השב"כ. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן פנה לאחרונה לשירות בבקשה לבחון זאת, ובמקביל, בוחן שר המשפטים את הסוגיה לפני הבאתה להחלטת הממשלה.

גורמים המעורים בפרטים מסרו בדצמבר האחרון ל-i24NEWS כי "אם אכן המשטרה תסגור את החקירה ותגיע למבוי סתום, ואם השופט בדימוס קולה לא ימונה - העברת החקירה לשב"כ זו אופציה ריאלית".