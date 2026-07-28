חשד לאונס 3 נערות באזור העמקים: בן 21 ושני קטינים נעצרו

המשטרה עצרה צעיר בן 21 ושני קטינים, שאנסו שלוש נערות, תושבות הצפון • על פי החשד, האירוע התרחש במהלך מפגש בדירה באזור העמקים שתואם מראש בין המעורבים

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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מעצר - אזיקים, אילוסטרציה
מעצר - אזיקים, אילוסטרציהיוסי זמיר/לע״מ

המשטרה עצרה הערב (שלישי) צעיר בן 21 ושני קטינים, שאנסו שלוש נערות, תושבות הצפון. על פי החשד, האירוע התרחש במהלך מפגש בדירה באזור העמקים שתואם מראש בין המעורבים.

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שלושת החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ומחר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם לצורך המשך החקירה.

חשד לפרשת אונס חמורה ברמלה: שלושה שב"חים פלסטינים נעצרו בחשד לאונס צעירה
חשד לפרשת אונס חמורה ברמלה: שלושה שב"חים פלסטינים נעצרו בחשד לאונס צעירה

מוקדם יותר החודש שלושה שב"חים נעצרו בחשד לאונס קבוצתי ברמלה, כאשר המעצר של שניים מהם התרחש במבצע משותף של צה"ל והמשטרה בשטחים. מהחקירה עולה, כי המתלוננת, צעירה יהודייה בשנות ה-30 לחייה, הגיעה מיוזמתה לדירה לאחר שהתכתבה עם אחד החשודים ואין מחלוקת על כך שהשניים קבעו להיפגש ולשתות אלכוהול ביחד.

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