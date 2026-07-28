חשד לאונס 3 נערות באזור העמקים: בן 21 ושני קטינים נעצרו

המשטרה עצרה הערב (שלישי) צעיר בן 21 ושני קטינים, שאנסו שלוש נערות, תושבות הצפון. על פי החשד, האירוע התרחש במהלך מפגש בדירה באזור העמקים שתואם מראש בין המעורבים.

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שלושת החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ומחר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם לצורך המשך החקירה.

מוקדם יותר החודש שלושה שב"חים נעצרו בחשד לאונס קבוצתי ברמלה, כאשר המעצר של שניים מהם התרחש במבצע משותף של צה"ל והמשטרה בשטחים. מהחקירה עולה, כי המתלוננת, צעירה יהודייה בשנות ה-30 לחייה, הגיעה מיוזמתה לדירה לאחר שהתכתבה עם אחד החשודים ואין מחלוקת על כך שהשניים קבעו להיפגש ולשתות אלכוהול ביחד.