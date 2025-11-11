העבריינים משתלטים על העיר: הפשע המאורגן משתולל בחדרה
ארגוני פשע מהצפון רואים בעיר הזדמנות חדשה למקם בה את פעולותיהם • תושבי העיר החוששים מדווחים על מקרי ירי, ניסיונות חיסול וזריקות רימונים מדי שבוע • צפו בכתבה של שני ויצמן
שני ויצמןכתבת גוש דן ומרכז
ניסיונות חיסול, יריות על עסקים וזריקת רימונים: זאת השגרה בתקופה האחרונה בחדרה, שעולה לכותרות מהסיבות הלא נכונות. ארגוני פשע מהצפון מצאו בעיר בית - וחלק מהתושבים הוותיקים בעיר חוששים לאפשר לילדיהם להסתובב ברחובות.
