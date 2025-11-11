העבריינים משתלטים על העיר: הפשע המאורגן משתולל בחדרה

ארגוני פשע מהצפון רואים בעיר הזדמנות חדשה למקם בה את פעולותיהם • תושבי העיר החוששים מדווחים על מקרי ירי, ניסיונות חיסול וזריקות רימונים מדי שבוע • צפו בכתבה של שני ויצמן