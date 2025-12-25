בגלל ויכוח על מטלות בית: אב חשוד שתקף את בנותיו הקטינות

המשטרה עצרה אמש (רביעי) תושב מזרח ירושלים בשנות ה-40 לחייו בחשד שתקף את בנותיו הקטינות וגרם להן לחבלות - בעקבות ויכוח על מטלות בית.

מחקירת המקרה עלה כי החשוד תקף את שתי בנותיו הקטינות מספר פעמים ובמספר הזדמנויות. במקרה שהתרחש לפני מספר ימים, האב חשוד שתקף את בנותיו וגרם להן לחבלות, ככל הנראה בעקבות דרישות שהציב לבנותיו לביצוע מטלות בית כגון שטיפת כלים שלא בוצעו לשביעות רצונו.

עוד עלה בחקירה כי בעבר אירעו מספר מקרים נוספים של תקיפה מצד החשוד כלפי בנותיו הקטינות, שחלקם הסתיימו בחבלות. הוא נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה בתחנה והיום, יובא לדיון בבית המשפט לבקשת המשטרה להאריך את מעצרו, והחקירה בעניינו נמשכת.