חשד לרצח ברמלה: בן 40 אותר ללא רוח חיים

חשד לרצח ברמלה: גבר כבן 40 אותר הערב (ראשון) ללא רוח חיים בעיר כנראה כתוצאה מאירוע אלימות. צוותי מד"א שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום.

מבדיקות ראשוניות עולה כי הקורבן הוא זידאן אבו עאמר, כבן 30, תושב רמלה. הוא התגלה מוטל ללא רוח חיים בחורשת עצים, כשעל גופתו סימני אלימות. קיים סכסוך פנימי במשפחתו שהתעורר לאחרונה, בסכסוך זה נרצח לפני מספר שנים עודאי אבו עאמר, קרוב משפחתו של הנרצח.

פראמדיקים במד"א שניאור אופנר וחביב פרידמן וחובש מד"א טל סיני סיפרו: "הובילו אותנו אל הפצוע ששכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

שוטרי מרחב שפלה מתחנת רמלה פתחו בחקירת האירוע. מבדיקה ראשונית עולה כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. כוחות משטרה גדולים, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי, פועלים בזירה באיסוף ממצאים וראיות, לצד מצוד אחר החשודים במעשה.