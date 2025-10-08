תושב ת"א מואשם בשוד מטבעות דיגיטליים בשווי 590 אלף דולר

כתב אישום הוגש נגד מוראד מחאג'נה, תושב תל אביב בשנות ה-40 לחייו, בגין שוד אלים של מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ-600 אלף דולר, שביצע עם נוספים, מתושב הרצליה.

לפי כתב האישום, לאחר שנודע למחאג'נה ולנוספים, שיזהותם אינה ידועה, כי המתלונן, תושב הרצליה, מחזיק במטבעות מסוג ביטקוין - החליטו לשדוד אותו. בחודש ספטמבר האחרון, השלושה, בהם הנאשם, המתינו לקורבן בכניסה לדירתו. כאשר הגיע, הם דחפו אותו לתוך הדירה והכניסו אותו לחדר הממ"ד - שם קשרו את ידיו מאחורי גבו.

השלושה, החלו לתקוף את המתלונן בבעיטות ובאגרופים ופנו אליו בשמו - במטרה להפחיד אותו. "באנו לקחת כסף, אנחנו ממשפחת קראג'ה", אמר, ודרש להעביר להם 500 מטבעות ששווים הוא כ-55 מיליון דולר. לאחר שהשיב הקורבן כי אין לו אותם, החלו השלושה להכות אותו ולחפש בדירתו.

לאחר שנטל אחד הנאשמים סכין והצמיד אותה לצוואר המתלונן, הורה לו מחאג'נה לפתוח את אפליקציית הארנק הדיגיטלי. לאור חשש לחייו, ולאחר שנדקר בשתי רגליו, פעל הקורבן כמבוקשם והביא להם גישה לחשבונו. השלושה, העבירו מארנקיו מטבעות בשווי של יותר מ-590,000 דולר. במהלך השוד, איים הנאשם מחאג'נה על המתלונן שלא יפנה למשטרה, אחרת בני משפחתו ייפגעו.