"לא השתמשתי במסור כדי לפגוע": גרסת חבר המועצה בנגב על הקטטה באופקים

בית משפט השלום האריך היום (שלישי) בשישה ימים את מעצרו של חבר מועצת ערערה שבנגב, עאדל אלטלאקאת, שנעצר בעקבות קטטה אלימה שהתרחשה בתחילת השבוע באופקים.

המשטרה מייחסת לאלטלאקאת עבירות של החזקת אגרופן או סכין שלא כדין, תקיפה בנסיבות מחמירות, השתתפות בתגרה והתנהגות פרועה במקום ציבורי. מעצרו הגיע לאחר שוטרי תחנת אופקים ולוחמי יחידת "יואב" פשטו על ביתו בנגב.

במהלך הדיון בבית המשפט עלה כי הסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, בו נראה לכאורה החשוד אוחז במסור חשמלי, הוא חלקי ואינו מאפשר זיהוי חד-משמעי של המעורבים.

המשטרה אישרה כי בשלב זה אין טענה שנגרמה פגיעה פיזית בפועל באמצעות המסור, ואיש מהמשתתפים בקטטה לא נזקק לטיפול רפואי. אלטלאקאת מצדו אישר כי המסור אכן שייך לו ומשמש אותו ככלי עבודה באתרי בנייה, אך הכחיש בתוקף כי הוא האדם שנראה אוחז בו בתיעוד. לטענתו, הוא פעל מתוך ניסיון להגן על עצמו ועל יתר הנוכחים בזירה.

האירוע החל בצהרי יום ראשון סמוך לאתר בנייה באופקים, שם התפתחה קטטה המונית בין עשרות בני אדם. בתיעוד הזירה נראו המעורבים מחליפים מהלומות קשות ואף מנסים לדרוס זה את זה בעזרת כלי רכב.

מעצרו של חבר המועצה מצטרף למעצרם של שני חשודים נוספים שנתפסו בזירה עצמה, ומעצרם הוארך עד ליום חמישי. במשטרה מדגישים כי הפעילות לחשיפת מעורבים נוספים נמשכת.