אלי מוסלי בבית המשפט: "לא נתתי שוחד לאף אחד"

פרשת החדירה של משפחת מוסלי ללהב 433 - פרטים חדשים: בית המשפט האריך הבוקר (רביעי) בשמונה ימים את מעצרו של ראש ארגון הפשע, אלי מוסלי. בבית המשפט הכחיש מוסלי את המיוחס לו: "לא נתתי שוחד לאף אחד", ובנציג המשטרה הטיח: "אתה משקר".

לחוקר על העצורים האחרים בפרשה אמר ראש משפחת הפשע: "אתה יודע שאני לא מכיר אף אחד מהם. עקבת אחרינו שנה. אני חוץ מיוסי לא מכיר אף אחד לא דיברתי עם אף אחד ולא חלמתי על אף אחד".

עו''ד דורון נוי, פרקליטו של מוסלי אמר בדיון כי "המשטרה הציגה למוסלי בחקירה תמונות של האנשים אותם לפי החשד סחט. בין הנסחטים: המיליארדר דן גרטלר. עם זאת, מוסלי אמר שאינו מכיר אותו".

פרסמנו אמש ב"מהדורה המרכזית" כי גם מעצרו של יוסי הורברג, אחד החשודים בפרשה, הוארך בשמונה ימים, לאחר שהמשטרה ביקשה 12 יום. לטענת המשטרה, הורברג שימש כאיש הכספים של ארגון הפשע. מיוחסים לו חשדות של לפחות שני אירועי סחיטה באיומים מהשנה האחרונה, וכן מתן שוחד לשוטרים בתמורה למידע רגיש על תיק שהתנהל נגדו. בהמשך יובאו לדיון בהארכת מעצר השוטרים שנעצרו.

התיק הכלכלי מתנהל מאז 2022, והעבירות הכלכליות המיוחסות נאמדות במיליוני שקלים. אחד השוטרים שנעצרו בפרשה קשר את שמו של הורברג לפרשה. בין העצורים גם חוקר פרטי שלפי החשד מעורב.

על פי החשד, הקשר בין השוטרים למשפחת הפשע התקיים לאורך קרוב לשנה וארבעת השוטרים המעורבים ידעו זה על זה. בנוסף, טובת ההנאה שקיבלו השוטרים ממוסלי - כסף. הקצין הבכיר לשעבר החשוד בפרשה: מכחיש בחקירתו קשר למשפחת מוסלי וביקש פוליגרף.