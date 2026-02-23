הגיעו לגבות דמי חסות - וירו לעבר השומר: אישום בפרשת פרוטקשן בצפון

כתב אישום יוגש היום (שני) נגד שני חשודים מגזרת עפולה, בחשד שניסו לסחוט אתר עבודה בצפון ובמהלך האירוע אף ירו לעבר השומר במקום.

האירוע התרחש לפני כחודש בגזרת בית שאן. על פי החשד, שני החשודים הגיעו לאתר המחצבה, ואחד מהם איים על השומר תוך שהוא שולף אקדח. זמן קצר לאחר מכן בוצע ירי לעברו. השומר נמלט מהמקום תוך שהוא מתקשר למוקד 100.

שוטרי המחוז הצפוני חברו לקורבן בזמן אמת, ובתום סריקות נעצרו שני החשודים ברכבם. בחיפוש ברכב נתפס אקדח ומחסניות.

דוברות המשטרה

החקירה הועברה ליחידת הפרוטקשן בלהב 433, שניהלה חקירה מסועפת במשך 38 ימי מעצר באישור יועמ"שית. במסגרת החקירה נגבו עדויות, הופעלו אמצעים טכנולוגיים ונבנתה תשתית ראייתית בעבירות של סחיטה באיומים ועבירות נשק. התיק הועבר לפרקליטות מחוז צפון, והיום כאמור יוגש כתב אישום נגד השניים.