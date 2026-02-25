פרסום ראשון: חייל בשירות סדיר חשוד במעורבות ברצח מחוץ למועדון בתל אביב

פרסום ראשון: החשוד הנוסף שנעצר אמש (שלישי) בחשד למעורבות ברצח מחוץ למועדון בתל אביב בשישי האחרון - חייל בשירות סדיר. הוא אותר ונעצר בבסיס.

על פי החשד, לאחר ביצוע המעשה הוא נמלט מהזירה ו"ירד למחתרת". בחקירתו מסר אליבי שלטענת המשטרה אינו מתכתב עם הממצאים בזירה: "הייתי במועדון בצומת בילו. הטלפון שלי אבד לפני שבוע וחצי ולכן החלפתי מספר".

כזכור, גבר כבן 30 נדקר ברחוב בן אביגדור בתל אביב, מחוץ למועדון, ונפצע באורח אנוש. זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו בבית החולים.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 100 של משטרת ישראל, וכוחות המשטרה הוזעקו למקום והחלו באיסוף ממצאים ובבירור נסיבות המקרה. צוותי רפואה פינו את הפצוע לבית החולים כשהוא במצב אנוש, אך שם נאלצו לקבוע את מותו.