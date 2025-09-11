מיליארדר ישראלי נעצר - חשד כי מעורב בפרשת מוסלי ולהב 433

מומלצים -

התפתחויות דרמטיות בפרשת החדירה ללהב 433: מיליארדר ישראלי נעצר במסגרת החקירה נגד ארגון הפשע של אלי מוסלי - כך נודע היום (חמישי) ל־i24NEWS. מעצרו מצטרף לגל רחב של עצורים, בהם קציני משטרה בעבר ובהווה, שנחקרים בחשד להעברת מידע רגיש לאנשי מוסלי בתמורה לטובות הנאה.

אמש, האריך בית המשפט בשמונה ימים את מעצרו של אלי מוסלי עצמו, שהכחיש את המיוחס לו וטען: "לא נתתי שוחד לאף אחד". לצד מוסלי נעצרו גם יוסי הורברג - שמוגדר כאיש הכספים של הארגון, בעלי צ'יינג החשוד בהלבנת הון, וכן חוקרים פרטיים וקצינים בדרגת רב פקד - חלקם שירתו ביחידת העלית להב 433. על חלק מהעצורים הוטלו צווי איסור פרסום.

בנוסף למוסלי, הוארך מעצרו של חשוד, נהג של אחד החשודים המרכזיים, נוסף בפרשייה. נציג המשטרה עדכן כי הוא שמר על זכות השתיקה במהלך חקירתו, החשדות נגדו הן עבירות מס, הלבנת הון, עבירות כלכליות ותיווך לסמים.

לפי המשטרה, הקשרים בין אנשי מוסלי לשוטרים נמשכו קרוב לשנה וכללו חשדות לשוחד, מרמה והפרת אמונים. בין היתר נבדק חשד כי מידע מתיקי חקירה רגישים, בהם תיקי האלפים נגד ראש הממשלה נתניהו, הגיע לידי משפחת הפשע.

ראש להב 433, ניצב מני בנימין, מסר כי "המשטרה תפעל בנחישות להביא לדין כל מי שמעורב בפעילות עבריינית חמורה – גם אם מדובר בשוטרים בעבר או בהווה".