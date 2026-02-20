גבר נרצח בדקירות מחוץ למועדון בתל אביב, הרקע פלילי
הקורבן כבן 30 נפצע אנוש באירוע מחוץ למועדון ברחוב בן אביגדור ופונה לבית החולים - שם נקבע מותו • המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת האירוע
גבר כבן 30 לחייו נדקר הבוקר (שישי) ברחוב בן אביגדור בתל אביב, מחוץ למועדון, ונפצע באורח אנוש. זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו בבית החולים.
הדיווח על האירוע התקבל במוקד 100 של משטרת ישראל, וכוחות המשטרה הוזעקו למקום והחלו באיסוף ממצאים ובבירור נסיבות המקרה. צוותי רפואה פינו את הפצוע לבית החולים כשהוא במצב אנוש, אך שם נאלצו לקבוע את מותו.
במשטרה ציינו כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, והחקירה נמשכת.
