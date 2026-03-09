תושב ערערה בנגב נעצר לאחר שהשליך כלבה למותה ותקף את אשתו ובנו הקטין, כך הודיעה היום (שני) המשטרה. ביום חמישי האחרון הוגש נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים, לאחר חקירתם של שוטרי תחנת ערוער.

מהחקירה עלה כי הכלבה נמסרה לבנו הקטין של הנאשם לשמירה למשך מספר ימים. בשלב מסוים, על רקע כעסו של הנאשם על נביחות הכלבה, הוא איים כי יהרוג אותה.

על פי כתב האישום, הנאשם, בשנות ה-30 לחייו, יצא מביתו כשהוא אוחז בכלבה, והשליך אותה בעוצמה מעבר לחומה אל הכביש הסמוך. המעשה הוביל למותה, ולאחר מכן השליך את הכלבה לפח אשפה.

עוד צוין בחקירה כי במספר הזדמנויות תקף הנאשם את אשתו ואת בנו הקטין. בין היתר היכה את בנו באמצעות צינור מים וגרם לו לחבלות. כתב האישום שהוגש מייחס לו, בין היתר, עבירות של הריגת בעל חיים, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, איומים ותקיפת קטין.