בגלל פוסט: פעילת מחאה נעצרה בחשד להסתה נגד רה"מ

בית המשפט האריך היום (חמישי) בחמישה ימים את מעצרה של פעילת המחאה ד"ר יולנדה יבור מאור עקיבא, זאת בגין עבירות של דברי שבח והסתה לטרור כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מהחקירה עלה כי היא שיתפה בפייסבוק סרטון שהעלתה נציגת חב״ד המתעד הצתת מבנה בנפאל, שלטענת הכותבים שימש כמעון ראש הממשלה שם. לצד הסרטון יבור צירפה את הכיתוב: ״רק כך״. הפוסט כך מציינים במשטרה, זכה לעשרות תגובות ויותר מ־80 לייקים, ובין התגובות היו גם כאלה שעודדו פגיעה בראש הממשלה. אחת מהתגובות הללו זכתה ל״לייק״ גם מיבור עצמה.

במשטרה טוענים כי מדובר במעשה חמור שמעיד על מסוכנות גבוהה, במיוחד על רקע המצב הציבורי והביטחוני. יבור עצמה הודתה שהחשבון שלה והפוסט שייכים לה. מנגד, עורכת דינה טענה כי מדובר בפרשנות יתר לפוסט כללי וכוללני, שאינו מהווה קריאה ממשית לטרור, וכי התלונה הוגשה ממניעים פוליטיים.

באוגוסט האחרון נחשף לראשונה ב-i24NEWS כי בדיון פנימי שנערך אמר נציג שירות הביטחון הכללי כי בארגון רואים בהתבטאויות מסיתות כלפי נתניהו "טרור לכל דבר ועניין". הדיון התקיים במסגרת ישיבת הממשלה, ועסק באמצעי האבטחה סביבו וסביב בני משפחתו. נתניהו עצמו פתח את הדיון בטון נחרץ ואמר: "זה נרמול בררני, זו אכיפה בררנית, וסכנה ממשית לדמוקרטיה. דם ראש הממשלה מותר - זו המציאות. מדובר באיומים ישירים, בהטרדות פיזיות אלימות לילדים ולמשפחות של השרים, וגרימת סבל בלתי נתפס לשכונות שלמות".

נציג שב"כ הפתיע חלק מהשרים כשהצהיר בדיון: "אנחנו פועלים בכל הכלים האפשריים כדי לאתר מסיתים. התייחסותנו להסתה כלפי ראש הממשלה - כאל טרור לכל דבר״. נציג הפרקליטות חיזק את הדברים: "אנחנו רואים בזה חומרה רבה. דורשים החמרת ענישה ותום הליכים". גם במשטרה ציינו כי נפתח מערך מיוחד בטיפול היחידה המרכזית של אגף החקירות (אח"מ) המוקדש לנושא. כל אלו מגיעים לאחר החרפה ברשתות החברתיות בפוסטים מסיתים נגד ראש הממשלה, אשר מעלים את רמת המסוכנות לפגיעה בו ובבני משפחתו.