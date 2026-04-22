רצח כפול בלוד: שני גברים נורו למוות, מצוד אחר החשודים

שני גברים כבני 30 נורו הלילה (רביעי) למוות בכביש 40, בכניסה ללוד. צוותי מד"א קבעו את מותם במקום. המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים, ומסרה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך.

חובש בכיר במד"א ליאור פז סיפר: "כשהגענו למקום ראינו שני גברים בשנות ה-30 לחייהם, כשהם שוכבים מחוסרי הכרה לאחר שנפצעו באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלהם הייתה קשה מדי ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".

כזכור, אתמול אירע רצח כפול נוסף בצפון: סוואר עבאס, בת 21 מבאקה אל-גרבייה, וארוסה, עודאי שעבאן, בן 30 ממג'ד אל-כרום, נורו היום (שלישי) למוות באירוע אלימות בירכא שבצפון. מותם נקבע במקום ע"י צוותים של מד"א. המשטרה פתחה בחקירה.

פראמדיק מד"א תום כרמי סיפר: "מדובר בזירה קשה, שני פצועים מאירוע אלימות, אישה כבת 20 וגבר כבן 30. כשהגענו למקום הם היו מחוסרי הכרה ללא סימני חיים. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעות שלהם היו קריטיות מדי ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".