"חמודי ממשפחת חרירי": חבר בארגון הפשיעה נאשם בסחיטה והטרדת עד

"חמודי ממשפחת חרירי": כתב אישום חמור הוגש היום (ראשון) לבית משפט השלום בפתח תקווה בגין עבירות של סחיטה באיומים, איומים והטרדת עד נגד חבר בארגון הפשיעה חרירי. בנוסף, הוגשה גם בקשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים.

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כאמור, החקירה עם קבלת התלונה בחודש שעבר. במסגרתה, בוצעו מספר פעולות חקירה, בהן מפגש יזום בין הקורבן לחשוד, בסופו הוא נעצר על חם כאשר הגיע לקחת את הכסף שהשוטרים העבירו לו. כל אלו, הובילו למעצר החשוד, תושב באקה אל גרביה בשנות ה-20 לחייו, ובהמשך לכתב האישום.

מחקירת המקרה עלה, כי במהלך שנת 2025 ביצע המתלונן עבודות שיפוץ באריאל, במסגרתן שכר קבלן משנה לצורך ביצוע חלק מהעבודות. בתמורה לעבודות אלו היה על המתלונן לשלם לקבלן סכום של כעשרת אלפים שקלים, אולם הקבלן לא דרש את התשלום ולא פנה למתלונן לצורך גביית החוב במשך למעלה משנה.

קבלן המשנה פנה לנאשם על מנת שיגבה עבורו את החוב מהמתלונן, וזאת על רקע המוניטין של הנאשם כ"בן של משפחת חרירי". במסגרת תכנית הסחיטה, החל הנאשם להתקשר למתלונן ולשלוח לו הודעות טקסט בעלות תוכן מאיים, בהן: "נגיע לבית שלך".

במקביל, התקשר הנאשם לעובד נוסף של המתלונן והעביר באמצעותו מסרים מאיימים כלפי המתלונן, ובהם: "יש לי צבא של 70 איש, תדבר איתו לפני שיהיה בלאגן".

המתלונן, אשר הבין כי הנאשם קשור לארגון הפשע חרירי, ביקש להסדיר את חובו. בשלב זה דרש ממנו הנאשם סכום של כ-85 אלף שקלים, תוך שהוא מזדהה בשם "חמוד חרירי מג'לג'וליה", כדי להטיל עליו אימה, ולהניעו לשלם את החוב.

בהמשך, ניסה הנאשם "להתמקח" עם המתלונן שהחוב הינו 50 אלף שקלים, אבל יסתפק ב-40 אלף. משהמתלונן רצה זמן נוסף כדי לבדוק זאת, החל הנאשם ללחוץ אותו תוך איומים נוספים: "אנחנו אנשים קיצוניים לגמרי. אתה מבין?". בסיום שיחתם, הורה הנאשם לקורבן להכין את הכסף במהרה ובכך לסיים את הסיפור.

ימים ספורים לאחר מכן, התקשר הנאשם לקורבן, ללא מענה, ואז שלח הודעת ווטסאפ - "אנחנו יודעים איך להביא כסף שלנו אחשלנו...".

בהמשך לכך, חזר הקורבן טלפונית לנאשם ובמהלך שיחתם טען בפניו כי מדובר בסכום גדול שקשה יהיה לו לעמוד בו ולכך הסכים הנאשם לפרוס את החוב לכאורה לתשלומים. תשלום ראשון כבר למחרת היום בסך עשרת אלפים שקלים.

בעקבות המשך דרישת הכסף ותוכנית הסחיטה על ידי הנאשם, תיאמו השניים מפגש באריאל במהלכו מסר הקורבן, על פי תיאום עם חוקרי המשטרה, מעטפה ובה גזרי נייר לשליח שנעצר לאחר קבלת המעטפה לידיו, על ידי בלשי יל"פ שומרון. עם היוודע דבר מעצרו, שלח הנאשם איומים לקורבן- "נגיע אליכא", "אף אחד עוזר לך", "הלכת למשטרה".

כאמור, הנאשם נעצר ונלקח לחקירת משטרה, בגין עבירות של סחיטה באיומים, איומים והטרדת עד, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט. כתב האישום נגדו הוגש לבית משפט השלום בפתח תקווה, לצד בקשה להורות על מעצרו עד לתום ההליכים.