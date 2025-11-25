החשוד בריסוס הכתובת בערוץ 13: "למה לקפלניסטים מותר?"

החשוד בריסוס כתובת הנאצה מחוץ לכניסה לאולפני רשת 13 בתל אביב, שוחרר לאחר חקירה בתנאים מגבילים. ל-i24NEWS נודע הבוקר (שלישי) כי הוא הודה במעשה - אך טען כי לא כיוון את הריסוס כלפי הערוץ, עיתונאים מסוימים או כתבה ספציפית. בביתו נתפסו פרטי לבוש שקשרו אותו לאירוע, בהם בגדים וכובע.

עוד נודע, כי הוא הסביר שהסיבה לבחירה בבניין של ערוץ 13 היתה שלטענתו "מדובר במקום מרכזי" ואמר: "אני מסתובב בארץ ורואה כתובות של קפלניסטים - גם אני רוצה לעשות. למה להם מותר לרסס בכל הארץ ולי לא?".

בהמשך, הודה כי הספריי שנתפס ברכבו, שימש אותו לביצוע העבירה. כשנשאל על הכיתוב בחר להשיב: "זה מה שעלה לי ראש". בחר ברחוב שבו נמצא בניין ערוץ 13 משום שלטענתו "זה מקום מרכזי" והודה שהספריי שנתפס ברכבו שימש אותו לביצוע הריסוס.

כזכור, כתובת הנאצה רוססה בשבוע שעבר מחוץ לכניסה לאולפני רשת 13 בתל אביב, בה נכתב "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום" - מסר חמור בעל אופי מאיים ואלים. המשטרה מסרה אז כי מתקיימים ניסיונות לאתר חשודים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, וכי חקירת האירוע נפתחה. מקרה זה מצטרף לשורת מקרים שאירעו לאחרונה בהם עיתונאים במדינת ישראל מאוימים באופן מפורש.