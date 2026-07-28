עליית מדרגה באיומים על עיתונאים: דלת הכניסה של מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה הבוקר (שלישי) בפעם השנייה בתוך פחות מחודש. במקום הונח גם מכתב הכולל איומים מפורשים ברצח.

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"עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת מראשים שלכם. גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר התייחסו למכתב בכובד ראש ובמלוא הרצינות חבל כי בסוף מישהו ימות", נכתב.

בהמשך נכתב: "בוגד מבית מסוכן מאויב מבחוץ", ומופיעים מספר שמות של גורמים במערכת הביטחון, לצד מספר דמויות נוספות: "רונן בר, הרצי הלוי, אהרון חליוה, אבי בלוט, ברסלר ובן זוגה החטיבה היהודית בשב"כ אהוד ואהרון ברק כל הלשעברים יאיר גולן בג"ץ יצחק (יבכה) עמית גלי הלא היא איזבל הארץ יפעת ירושלמי טייסי ה-7.10. דין האלוקים יפרע מכולכם".

האירוע הזה מצטרף למספר מקרים שנרשמו מתחילת החודש, במהלכם אלמונים פגעו והשחיתו מערכות תקשורת.

מקרה נוסף שנרשם החודש הוא אירוע בו אלמוני ניפץ את דלת הכניסה למערכת עיתון "הארץ" בתל אביב. על פי תיעוד האירוע, החשוד הגיע למקום והשליך לבנה לעבר דלת הזכוכית של המערכת. הלבנה הראשונה שהטיח לא הצליחה לשבור את הדלת, אך הלבנה הנוספת שהשליך ניפצה את הזכוכית לחלוטין - ולאחר מכן נמלט מן המקום.

מספר ימים לפני כן, דלת הכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב נופצה בצורה זהה. בתיעוד שהגיע לידי i24NEWS נראה אדם המשליך אבנים לעבר אולפני ערוץ 12, כאשר בדומה לאירוע הלילה, האבן השנייה היא זו שגרמה לניפוץ הזכוכית, וגם באירוע זה פתחה המשטרה בחקירה.

לצד ניפוץ הדלת באולפני חדשות 12, אותרו במקום כתובות נאצה חריפות שבהן נכתב: "למשטרעה הפושעת ולערוצי העוולה והאיוולת כנגד לומדי עמל התורה הקדושה אבוא איתכם חשבון. ראו הוזהרת".

חודש לפני כן, רוססו כתובות הסתה חמורות שרוססו בחודש שעבר נגד העיתונאים גיא פלג, רביב דרוקר ואמנון אברמוביץ׳, בהן נכתב "תשלמו בדם יקירכם", וכן לכתובות קודמות נגד בג"ץ והיועמ"שית שנחתמו במילים "על החתום: פלג הנבל". בנוסף, נרשם גם אירוע בו רוססו כתובות דומות סמוך לבניין גלי צה"ל ביפו.