תוכן קשה לצפייה: רעולי פנים פרצו לחווה ושחטו בעלי חיים

כוחות הביטחון עצרו אתמול (שני) חמישה אזרחים ישראלים החשודים במעורבות באירוע אלימות קיצוני בדרום הר חברון, שכלל פגיעה בבעלי חיים, הסגת גבול וגרימת נזק לרכוש.

האירוע התרחש סמוך לעיירה א-סמוע, בו החשודים נכנסו לחלקה בבעלות פלסטינית כשהם רעולי פנים, והחלו לרסס מספר מקומיים בגז פלפל, תוך שהם גורמים נזק לרכוש. מצלמות האבטחה חשפו תיעוד מזעזע, בו נראים החשודים כשהם פורצים לדיר כבשים במתחם ומתחילים במעשי שחיטה של בעלי החיים.

כוחות צה"ל ומשטרה הוזעקו למקום ועצרו את חמשת החשודים. במהלך הסריקות בזירה אותרו ממצאים רבים הקושרים את החשודים לעבירות המיוחסות אליהם. כמו כן פונו שלושה פצועים פלסטינים לטיפול רפואי כתוצאה מריסוס גז פלפל.

האירוע מגיע על רקע של מספר תקריות אלימות ביהודה ושומרון, בהן גם הצתת רכב צבאי בחודש שעבר, עם תחילת עונת המסיק.