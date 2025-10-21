כתב אישום נגד לוחם מג"ב שירה למוות בחייל יוסף חיים רבוח

לוחם מג"ב שירה למוות בחברו החייל יוסף חיים רבוח בקריית ארבע במהלך חג הסוכות, הואשם היום (שלישי) בהמתה בקלות דעת.

על פי כתב האישום, בערב חג סוכות האחרון, הגיע המנוח בלוויית ארוסתו לבית הנאשם בקריית ארבע. כאשר נקש המנוח על דלת הבית, פתח הנאשם את הדלת כשהוא אוחז בנשק דרוך, כשציין הלייזר דולק ומופנה לעבר המנוח וארוסתו, וירה לעברו מטווח קצר. הקליע פגע בחזהו של המנוח, אשר התמוטט ומת לאחר זמן קצר חרף ניסיונות החייאה.

כתב האישום כולל עשרה אישומים נוספים, המתארים שורה של אירועים בהם נהג הנאשם להפעיל נשק באופן מסוכן ורשלני, בכלל זה ירי שלא כדין לעבר שטחים פתוחים, "משחקים" בנשק מבצעי בבסיס ובמקומות אחרים, והחזקת נשק ללא היתר, וכן מקרים של תקיפת עצורים במסגרת שירותו, ללא כל הצדקה. חלק מהמעשים תועדו בסרטוני וידאו, והם משקפים דפוס מתמשך של שימוש פסול בנשק והתנהגות כוחנית.

כאמור, כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של המתה בקלות הדעת, ירי מנשק חם, תקיפה בנסיבות מחמירות, החזקת נשק שלא כדין, ומעשי פזיזות ורשלנות.