לאחר תקרית התקיפה: בן זוגה של נסרין קדרי נכלא | לי עייש

בתום חקירה, דיוויד זיטון, בן זוגה של הזמרת נסרין קדרי נכלא - הוא יובא מחר בפני שופט. נזכיר כי זיטון חשוד שתקף הלילה את שורד השבי רום ברסלבסקי ואת חברו במועדון בתל אביב, לאחר הופעתה של הזמרת. השורד מסר עדות, זיטון נחקר במשטרה.

מהמשטרה נמסר: "חוקרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון סיימו חקירת חשוד אשר על פי החשד תקף שני בליינים הלילה במרכז תל אביב, ובתום החקירה החשוד נעצר. בעקבות החקירה המנוהלת, זומן הבוקר חשוד בן 30, תושב אשדוד, לחקירה בתחנה. בתום חקירתו נעצר החשוד ונכלא, והוא צפוי להיות מובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט.

האירוע התרחש במסגרת מסיבה פרטית של קדרי במועדון Hive בשדרות רוטשילד בתל אביב. שורד השבי רום ניסה להיכנס למקום יחד עם חבר לאחר ההופעה וסורב. בשלב מסוים במהלך הלילה, לאחר שסורב להיכנס, החבר ניסה פעם נוספת לברר את אפשרות הכניסה ואז השניים הותקפו.

רום ברסלבסקי טען: "בשלב מסוים חבר שלי שוב ניסה להכניס אותנו ואז הוא פגש את הזמרת. היא אמרה לו שאני יכול להיכנס. עלינו יחד למועדון אבל היא כבר לא הייתה במקום ולא נתנו לנו להיכנס. נפגעתי מאד. פתאום יצאו שני בחורים מהמועדון, אחד מהם בן הזוג של הזמרת, והתחיל ויכוח. הוא הגיע במטרה לריב והתחיל לצעוק: זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה. בהמשך הוא התחיל לתקוף את חבר שלי, ניסיתי להעיף לו את היד והוא נתן לי בוקס לפנים".

עורכי דינו של דיוויד זיטון, דורון נוי ותמיר סננס, מסרו בתגובה: "בשלב זה, לנוכח חקירת המשטרה המתנהלת בעניינו, אין באפשרותנו להתייחס לפרטי האירוע או לנסיבותיו. עם זאת, חשוב לציין כי מאז 7 באוקטובר, דיוויד שירת מעל 700 ימי מילואים ביחידה מובחרת בצה"ל, ואף נפצע בעזה במסגרת המאמצים לשחרור החטופים".