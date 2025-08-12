מאבק אלים בגיוס: צעירים חרדים השחיתו צווים בירושלים

מומלצים -

מאבק אלים נגד גיוס החרדים: משטרת מחוז ירושלים פתחה הלילה (בין שני לשלישי) בחקירת מקרה בו נגנבו והושחתו מכתבי "צו גיוס" מרשותו של עובד דואר בשכונת "הבוכרים" החרדית בעיר, ונגרם נזק לרכבו על רקע חלוקת צווים אלו במקום.

הדוור התלונן אמש במשטרה כי בעת שהגיע אל אחד הבניינים בשכונה במסגרת עבודתו, הבחין כי קומץ צעירים ניגשו לעבר עגלת הדואר, גנבו ממנה צווי גיוס לצה"ל והשחיתו אותם. בהמשך לכך, הוסיפו הצעירים לעקוב אחריו. בסופו של מסלול חלוקת הדואר, הגיע המתלונן חזרה אל רכבו, אותו קיבל לידיו רק כשבוע לאחר מכן, ואז גילה כי נגרם נזק לשמשה הקדמית. לדבריו, מאחורי נזק זה עומד אחד הצעירים שנכח במקום.

בעקבות תלונתו, החלו חוקרי תחנת לב הבירה בפעולות חקירה לרבות איסוף ממצאים ובניסיונות לאיתור אותם צעירים המעורבים בכך.