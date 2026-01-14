פרסום ראשון: חוליית השודדים מדהריה - חשודה גם בחטיפה

פרסום ראשון: יממה אחרי השוד הדרמטי בחנות תכשיטים ליד חברון, היום (רביעי) אנחנו מפרסמים ב-i24NEWS כי ארבעת החשודים, צעירים בשנות ה-20, תושבי חורה, נעצרו גם בחשד לחטיפת בעל החנות.

על פי ממצאי החקירה, החשודים דרשו את מפתח הכספת, חטפו את בעל החנות ולאחר מכן השליכו אותו באמצע הדרך כשהוא כפות. בתיעוד שהגיע לחוקרים נראים רגעי החטיפה והשלכת הקורבן ברחוב.

גורם בחקירה מוסר כי שני חשודים נוספים עצורים בשטחים, וצפויים להימסר לידי ישראל בקרוב. השלל מהאירוע: כ-5 ק"ג זהב בשווי מוערך של 2.5 מיליון ש"ח.

כזכור, אתמול חוליית גנבים בדואים משבט אבו אל קיעאן, תושבי הפזורה בדרום, התחפשו ללוחמים והוציאו לפועל "מבצע צבאי" כדי לשדוד חנות זהב בעיר חברון. החולייה סיימה לשדוד את החנות תוך כדי ביום "חיפוי" ונמלטה.

הגנבים לבשו מדים טקטיים מלאים ואף נשאו עימם שלושה נשק M-16 תקני. ברכבם אותר בנוסף חמש קסדות, מדים צבאיים. יצוין כי טרם התברר כיצד הגנבים השיגו את המדים והנשק. כך או כך, כוחות צה"ל פתחו במרדף אחרי החוליה ולבסוף נעצרו בידי שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב איו"ש.