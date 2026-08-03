פרסום ראשון: בית משפט השלום בבאר שבע היום (שני) דחה את בקשת המשטרה לבצע נתיחה שלאחר המוות בעבריין אושר קדושים, שנרצח במוצאי שבת בנתיבות, והורה על שחרור גופתו לקבורה.

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ל-i24NEWS נודע,כי לפי החלטת בית המשפט, הרופא המשפטי קבע כי קרוב לוודאי שסיבת המוות היא מעבר קליע בבית החזה. עם זאת, הוא ציין כי ייתכן שניתן יהיה לדייק את הממצאים באמצעות נתיחה. מנגד, הוא לא קבע כי קיימת אפשרות ממשית שתתגלה סיבת מוות אחרת.

המדינה טענה כי מאחר שלא ניתן לקבוע את סיבת המוות בוודאות של 100%, יש לאפשר נתיחה, בין היתר כדי למנוע קושי ראייתי עתידי אם ייעצר החשוד בירי.

המחלקה המשפטית של זק"א ייצגה את משפחתו של קדושים בדיון באמצעות הרב שניר אלמליח, והתנגדה לביצוע הנתיחה.

השופט עידו כפכפי דחה כאמור את בקשת המשטרה, אימץ את ההלכה הפסוקה בנושא ואף מתח ביקורת על התנהלות הפרקליטות, כשכתב: "נדמה שהמקרה הנדון מדגים כי לא נבחן העניין על ידי גורם בכיר בפרקליטות לאור פסיקת בג”ץ המפורשת במשך השנים". המשמעות היא, שהגופה תשוחרר לקבורה.

כזכור, המשטרה עצרה במהלך הלילה בין שבת לראשון תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו, החשוד במעורבות ברצח. החשוד הועבר להמשך חקירה בימ"ר ובהמשך הובא בפני בית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו.