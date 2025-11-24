נהג שניסה לדרוס שוטרים בנגב נורה בכתפו ונעצר, מצבו קל
הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה • בעקבות הירי התרחשה תאונת דרכים עצמאית בה נפגעו יושבי הרכב • המשטרה עשתה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות לאחר שהתפתחו במקום האירוע הפרות סדר
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
נהג שניסה לפרוץ מחסום ולדרוס שוטרים נורה היום (שני) בתל שבע שבנגב, מצבו מוגדר קל והוא פונה לבית החולים סורוקה. כתוצאה מתאונה שביצע לאחר מכן, נפצעו מספר מיושבי הרכב.
בעקבות הפרות סדר שהתפתחו במקום, ולאחר התגודדות אזרחים, עשתה המשטרה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות