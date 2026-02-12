"אין לנו את היכולת לבלום": המפכ"ל מבקש לערב את הצבא במלחמה נגד הפשיעה

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי התייחס הבוקר (חמישי) לאירועי האלימות הגוברים, ברקע רציחתם של חמישה בני אדם אתמול ולפנות בוקר. "אנו במצב חירום", אמר. הוא פנה לצבא וביקש שיתערב ויסייע במלחמה נגד הפשיעה: "אין לנו את היכולת לבלום ולמנוע כשידינו כפותות, אוזנינו אטומות ועינינו מכוסות".

"המלחמה בארגוני הפשיעה דורשת טיפול שורש של כלל משרדי הממשלה, החל מהחינוך, הרווחה, הכלכלה, המשפטים ושילוב ההנהגה המקומית", אמר המפכ"ל. "כולם חייבים להירתם - כולל צה"ל והארגונים החברתיים השונים. ריבוי אירועי הרצח מתחילת השנה ובדגש על החברה הערבית... הוא מצב בלתי נסבל שחייב להיפסק".

עוד אמר כי "הרוב המוחלט והמכריע בחברה הערבית הוא נורמטיבי שסובל מהפשיעה. אנחנו קוראים להנהגה המקומית ואנשי הדת להוקיע את האלימות". בנוסף פנה למערכת בתי המשפט ולפרקליטות בקריאה: "דרושה החמרה מיידית בענישה ודרוש אומץ משפטי בהגשת כתבי אישום מהירים ובטיפול מיידי בבקשות לצווי הגבלה מנהליים. דרושה חקיקה מיידית להחזרת הכלים הטכנולוגים לשימוש המשטרה".

"אני עומד כאן ומצהיר - אין לנו יכולת לבלום. אנו שבים וקוראים להתגייסות מלאה ושיתוף פעולה אקטיבי של כלל משרדי הממשלה כתף אל כתף איתנו בשטח והשבת הכלים הטכנולוגיים לידינו". בנוסף הנחה לוי את כלל המפקדים, "להמשיך להיפגש עם מובילי הרשויות ואנשי המפתח המשפיעים על החברה הערבית - לרתום אותם לבלימה משותפת של הדימום המתמשך".

ח"כ גלעד קריב, חבר הוועדה לביטחון לאומי, יצא נגד השר בן גביר בתגובה: "התלונה היחידה שצריכה להיות למפכ"ל היא כלפי השר הכושל, העבריין והבריון שלו, וכלפי עצמו. הממשלה הקודמת הוכיחה כי ניתן לשנות את מגמת הפשיעה תוך שנה של עבודה רצינית ומאומצת. אזרחי ישראל זקוקים לשר ומפכ"ל רציניים וישרים, ולא לתירוצים עלובים".

נזכיר כי ארבעה נרצחו הלילה באירועי אלימות ברחבי הארץ, רובם נורו למוות. אחד מהם הוא בנו של ראש העיר רהט לשעבר, מוכתאר עטא אבו מדיעם. עטא אבו מדיעם בן ה-22, נורה למוות ברכבו בעיר רהט.

לאחר שעתיים בלבד, נרצח גבר כבן 42 בירכא; עם עלות הזריחה, בשעה 5:45 בלוד נורה למוות גבר כבן 50; לאחר שעתיים נוספות, בשגב שלום נורה למוות פריד אבו מבארק, בן 22.

אתמול בערב, נורה למוות בפורדיס גם מוחמד קאסם, בן 48. המשטרה פתחה בחקירה. לאחר הרצח, התקיימו עימותים בפורדיס בין התושבים לכוחות המשטרה. 45 נרצחים בחברה הערבית עד כה מתחילת השנה. בתקופה המקבילה אשתקד היו 31.