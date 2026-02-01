המשטרה סיימה לחקור את פרשת השחיתות במשרד התחבורה

המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי סיימה את חקירת פרשת "הרמזור", שבמסגרתה שרת התחבורה מירי רגב נחשדה כי משרדה תיעדף מענה לרשויות שונות לפי קרבה פוליטית. על פי ההודעה הרשמית, התיק אומנם הועבר לפרקליטות עבור קבלת החלטה בנוגע להגשת כתב אישום, אך זאת מבלי שהשרה עצמה נחקרה.

מהמשטרה נמסר כי ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, הסתיימה חקירה במסגרתה נחקרו חשדות לביצוע עבירות מתחום טוהר המידות במשרד התחבורה.

החקירה עסקה בבירור חשד לכאורה לכך שבהובלת השרה, הונהגה במשרד התחבורה "שיטת רמזור", מדיניות לפיה ניתנת עדיפות בקידום פרויקטים, במתן מענה לבקשות ובהקצאת משאבים, לרשויות ולאישים מהם צמחה לשרה תועלת במישור הפוליטי.

כאמור, עם סיום החקירה ביאח"ה, הועבר תיק החקירה, אשר לווה מראשיתו על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, לעיון והחלטה של הפרקליטות.