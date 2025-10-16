"לא היה עם מי לדבר": הרצח של שירלי יכול היה להימנע?

הרצח היה יכול להימנע? מסתבר שכבר לפני כחודש ניסתה פעילה חברתית מדרום תל אביב, אושרית מולאי, להתריע מפני החשוד ברצח שירלי יהודה, אם לשלושה ילדים קטנים בת 34. על פי החשד, הפדופיל אורן דנן, ששוחרר לפני כמה חודשים מהכלא אחרי שסיים לרצות 23 שנות מאסר הוא זה שרצח אותה באכזריות.

לדבריה של מולאי: "הפכתי את העולם כדי להבין מה קורה עם הבן אדם. אמרו לי שהוא תחת פיקוח של יחידת צור. לא הייתי רגועה, אבל לא תיארתי לעצמי שהוא יחזור לפשע כל כך מהר". הפעילה החברתית מספרת כי הכירה את הקורבן מעברה: "אני מכירה את הילדה שהוא הורשע לגביה מגיל אפס. לפני חודש התקשר אליי בחור ואמר לי 'אני באייס, רואה את הפדופיל מלפני עשרים שנה'. התחלנו לחפש את השם שלו, שלחתי לאנשים במשטרה ואישרו לי שהוא משוחרר".

לדבריה, היא ניסתה שוב ושוב ליצור קשר עם גורמי הפיקוח: "אמרו לי לפנות ליחידת צור, שלחתי הודעות, טלפונים ואין עם מי לדבר. היא הוסיפה שהתקשרה לאביה של הילדה, היום כבר בת 30, ויידעה אותו שהוא עובד באייס. "רק בדיעבד כולם גילו מה קרה. אני מרגישה שלא עשיתי מספיק, שיכולתי להציל את האישה. הם אפילו לא ידעו באייס שהוא עבריין מין מורשע. אני אוכלת את עצמי, זה כל כך כואב, שובר את הלב".

כאמור, דנן הורשע בעבר בחטיפה ומעשה מגונה בילדה בת 10. מחקירה ראשונית עולה כי הוא והקורבן, שירלי יהודה, עבדו יחד בסניף של רשת "אייס". מהחקירה עלה כי דנן התנפל על שירלי, דקר אותה למוות ולאחר מכן שפך על גופתה (שאותרה בגינה ציבורית צומת יגאל אלון-יצחק שדה) חומר דליק ונמלט מהמקום. ככל הנראה, גופתה הוצתה לאחר הרצח בניסיון לטשטש ראיות.

עובר אורח שהבחין בשריפה והתקרב לאזור, הבחין ברגלי אדם והזעיק את המשטרה, שגילתה כי מדובר בגופת אישה. לפי שעה המניע לרצח טרם ברור, דנן מכחיש קשר לחשדות אך בידי המשטרה ממצאים שקושרים אותו למעשה. כך או כך, דנו נשלח לבדיקה פסיכיאטרית ומעצרו הוארך.