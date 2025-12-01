הסכסוך החריג במעורבות שוטרת - שהסתיים במוות טרגי של כלב

סכסוך שכנים בדיר אל אסד בשגליל, בו מעורבת שוטרת וגם כלב ענק, הידרדר לתלונות הדדיות ולאירוע חריג של דריסה קטלנית של בעל החיים - על ידי השוטרת, באמצע הלילה.

השוטרת, לפני מספר שבועות, נהגה במכוניתה כשחזרה לביתה - ופגעה בכלב של השכנים עמם היה לה סכסוך מוקדם. כמה ימים לפני האירוע, הוסיפה ופנתה לבית המשפט וביקשה צו הרחקה בטענה כי "בני המשפחה איימו לפגוע בי על רקע עבודתי, יש להם כלב משוחרר שרודף אחרי".

יומיים חלפו מהפניה לבית המשפט, ואז השוטרת תועדה בתום משמרת מרימה אבן ומיידה לעבר הכלב. בהמשך טענה: "לא השלכתי אבן, רק עשיתי תנועת יד כדי להרחיק אותו". האירועים הוסיפו והסלימו כאשר למחרת, היא חוזרת לביתה בזמן ששני בעלי החיים מסתובבים בחוץ. אז, היא דורסת את אחד הכלבים - שמת במקום כתוצאה מהפגיעה.

השוטרת מצידה טענה כי כלל לא ראתה את הכלב בכביש, וכשהבינה שפגעה בו עצרה, הזעיקה את המשטרה ואת הוטרינר העירוני. בני המשפחה שכלבם נהרג מהפגיעה הגישו תלונה במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) - שפתחה בחקירה.

בית המשפט קיבל את גרסתה על האירוע בו תועדה מיידה אבנים: "ניתן לראות כי מנסה להרחיקו". המחלקה לחקירות שוטרים צפויה להמשיך בבירור אירוע הדריסה, אך בית המשפט החליט להוציא צו הרחקה מהשכנים. השוטרת טענה כי הכלב שנפגע היווה גורם מאיים ומטריד: "ויחסי הצדדים עלולים להסלים בשל האירוע", הוסיפה.