השחיתות בנצרת: 3 שוטרים נחקרו במח"ש, בהם מפקד מרחב

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הוציאה היום (רביעי) הודעה לתקשורת, בה נאמר כי צוות חשיפה של היחידה עיכב לחקירה שלושה שוטרים, ביניהם קצין בדרגת ניצב משנה המשמש מפקד מרחב, בחשד להפרת אמונים.

על פי החשד השלושה קיימו קשרים פסולים עם גורמים עברייניים. החקירה מתנהלת במסגרת צוות חקירה משותף עם ימ״ר צפון, אשר פעל הבוקר גם נגד בכירים בארגון הפשיעה "בכרי" ובעיריית נצרת.

בתום החקירה השלושה שוחררו בתנאים מגבילים, בהם גם הרחקה מתחנות המשטרה ומהעיר נצרת. על פי מח"ש, החקירה עדיין נמצאת בעיצומה.

הודעת מח"ש מגיעה בהמשך לפרסום של i24NEWS לפיו במהלך הלילה בוצעו מספר פשיטות בעיר נצרת, בהן נעצרו בכירים בארגון הפשיעה "בכרי" ובעירייה.

המעורבים חשודים כי לקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לאנשי ארגון "בכרי" ובכך הביאו לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום.