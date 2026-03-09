מורה בבית ספר בירושלים הותקפה באלימות על ידי בן זוגה בזמן שהעבירה שיעור בזום לתלמידיה, שראו את המתרחש.

מפרטי התלונה עולה כי החשוד, תושב מזרח ירושלים בן 43, הבחין בבת זוגו מוסרת שיעור בזום ומשוחחת עם התלמידים. בשל קנאתו אליה הוא החל לתקוף אותה ולשבור חפצים בבית, בהם תנור, והיכה אותה עד שנפצעה ונחבלה בראשה.

בחקירתו אישר החשוד כי שבר חפצים שעפו עליה ופגעו בה והודה כי הוא פעל מתוך קנאה. במשטרה בודקים האם ישנם אירועי אלימות קודמים נוספים מצד הבן זוג. בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד בארבעה ימים.