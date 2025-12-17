הגבר שתועד בבית הילדה בב"ש - חשוד גם בחטיפתה של היימנוט, מעצרו הוארך בשבוע

בית המשפט התיר לפרסום הערב (רביעי) כי האדם שנעצר אמש בבאר שבע בחשד למעשה מגונה, חשוד גם במעורבות בחטיפתה של הילדה היימנוט קסאו. בית המשפט האריך את מעצרו בשבעה ימים. החשוד, בן 63, מבאר שבע מכחיש את מעורבותו בחטיפתה של קסאו, ובחקירתו טען כי כלל לא התגורר בצפת בעת היעלמותה.

גורמים במשטרה מבהירים כי העברת התיק ללהב התקבלה כבר לפני יותר משבוע על מנת להעמיק את הבדיקה וכי לא חלה התפתחות מעבר למעצר. בנימוק על החלטת הארכת המעצר, השופטת ציינה כי "קיים חשד סביר לשלב זה הקושר אותו לשני האירועים". בין היתר צוין כי לחשוד יש היכרות עם משפחתה של היימנוט.

עורכי דינו של החשוד טוענים מאידך כי החשוד הינו "אדם נורמטיבי ללא עבר פלילי", וכי "העניין נופח מעבר לכל פרופורציה, ובמקרה הזה המשטרה רואה צל של הרים - כהרים".

אמש פורסם כי הילדה שניסה לחטוף בבאר שבע התגוררה בעבר בצפת, וכי החשוד הוא חבר של אביה מאתיופיה ונהג לבקר את המשפחה לעיתים תכופות. באחד מביקוריו, ניסה החשוד לקחת את הילדה, אך זאת הצליחה להדוף אותו ונמלטה.