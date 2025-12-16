החשודים בתקיפת האישה ההרה ביפו - נערי גבעות שהורחקו מיו"ש, המשטרה: "זה לא אירוע ספונטני"

מעצרם של החשודים בתקיפת הנהגת ההרה ביפו הוארך היום (שלישי) בשישה ימים עם סיום הדיון בבית משפט השלום בתל אביב - כך לפי המשטרה. המשטרה מסרה: החשודים, נערי גבעות שהורחקו מאזור יהודה ושומרון, נעצרו אמש במקומות שונים - אך תיאמו גרסאות. זה "אירוע גזעני - לא מדובר באירוע ספונטני שיצא משליטה", הוסיפו במשטרה וציינו, "עלול להסלים את המצב שממילא נפיץ".

החשודים כאמור קושרים עצמם למקום, אבל טוענים להגנה עצמית, "חשנו מאוימים ובסכנה". אחד החשודים נשא עליו חפץ דמוי נשק, איירסופט, ושלף אותו בזירה. המשטרה כאמור מסרה כי "האירוע הזה עלול להסלים את המצב שממילא נפיץ - קל וחומר כשמדובר באזור מעורב כמו יפו".

עורך הדין אסף גונן המייצג את החשודים באירוע ביפו מסר בתגובה כי "מרשי הם אלו שהותקפו באירוע ללא כל פרובוקציה מצידם". "הם הגיעו ליפו לטיול רגלי שם נוצר מגע עם מספר גברים ושתי נשים אשר החלו להתגודד סביבם ולאיים עליהם. מרשי הגנו על עצמם מפני תקיפה ובצורה מידתית ביותר. צר לי כי כלי התקשורת בחרו לאמץ מידית את גרסת הצד השני מבלי להמתין לבירור הדברים בבית המשפט".

כזכור, בשבוע שעבר אישה בהיריון רוססה בגז פלפל בעת שנהגה ברכבה, כאשר בני משפחתה שהו איתה ברכב בעיר יפו. לפי החשד האירוע קרה בעקבות ויכוח שהתפתח בין הנהגת למרססים, שנמלטו מהמקום לאחר התקיפה. לאחר ניסיונות לאיתור החשודים, אתמול הודיעה המשטרה כי החשודים אותרו ונעצרו.