פרסום ראשון: בעקבות התלונה החדשה - החשוד באונס שי-לי עטרי יזומן לחקירה

פרסום ראשון: החשוד באונס שי-לי עטרי יזומן לחקירה, זאת בעקבות התלונה החדשה נגדו, כך פרסמה הערב (שבת) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש, ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ'. כאמור, הזימון צפוי כבר בימים הקרובים - ואם לא יחול שינוי של הרגע האחרון - עד סוף השבוע.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במקביל, ל-i24NEWS נודע, כי המשטרה ביצעה השלמות חקירה והחזירה לפרקליטות את התיק שכבר מתנהל נגדו בעניינה של עטרי.

כזכור, אמש נחשפה זהותה של מתלוננת נוספת נגד החשוד - נעמה שחר. היא חשפה אמש את הפרטים בפוסט מטלטל ברשתות החברתיות. בעדות נוספת, שחר, שבוחרת בשלב זה להתראיין בפנים גלויות אך תחת מגבלות צו איסור הפרסום הקיים על הפרשה, מתארת אירוע קשה מאוקטובר 2022.

"יצאתי לדייט עם חבר של חברים", היא משתפת. "סיימתי אותו כשאני מעורפלת וחלשה במיטה שלו, מנסה להתנגד ולדחוף אותו ממני כשהוא מפעיל כוח. התעוררתי ונרדמתי לסירוגין כשהוא חילל את גופי".

העדות מתפרסמת בתזמון קריטי, כאשר בית המשפט העליון אמור להכריע בימים הקרובים האם להסיר את צו איסור הפרסום על שמו של החשוד. "צו מצפוני לא ייתן לי לישון עד שאדע שעשיתי הכל כדי שהצו יוסר ושמו ייחשף לציבור, שתדע ותישמר כל אישה בישראל", שחר כותבת.

בפנייה ישירה לציבור ולמערכת המשפט היא מסכמת: "יש לנו חלון זמן קריטי לעשות רעש ציבורי ולדרוש: בטלו את צו איסור הפרסום ההזוי והמסוכן הזה. תצילו את הבחורה הצעירה שאולי ממש עכשיו קובעת איתו דייט ואין לה מושג. אותנו לא היה מי שיציל, תעזרו לנו להציל את הבאות בתור".