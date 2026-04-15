אישה מכפר קאסם אותרה ללא רוח חיים ברכב שרוף, במשטרה חוקרים - חשד לרצח

מארלין אלטורי, תושבת כפר קאסם, אותרה הערב (רביעי) ללא רוח חיים ברכב שעלה באש. ההערכה היא כי מדובר ברצח על רקע כבוד המשפחה, ובמשטרה חוקרים.

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד המשטרה על רכב שעולה באש בכפר קאסם בגזרת מרחב שרון. עם הגעת כוחות המשטרה והחירום למקום, אותר ברכב אדם ללא רוח חיים, ומותו נקבע בזירה על ידי גורמי הרפואה".

"שוטרי מרחב שרון פתחו בחקירת נסיבות האירוע, מבצעים סריקות נרחבות לצד מצוד אחר החשודים במעשה. על פי הערכה ראשונית, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך דמים מתמשך", מסרה המשטרה.