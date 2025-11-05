כוכב נופל: העדויות נגד אשר בן עוז, האסיר שהפך לאיש עסקים

לפני חמישה חודשים חשפנו את האמת מאחורי אשר בן עוז, האיש עם התדמית הנוצצת והכוכב העולה ברשתות החברתיות. בעקבות הפרסום, נפתחה נגדו חקירה והחל הליך פשיטת רגל. הערב אנחנו מביאים במהדורה המרכזית עדויות חדשות ומתלוננים נוספים שטוענים שנפגעו מהעבריין. בן עוז, יצא מהכלא והפך לאיש עסקים - והצליח להפיל גם אותם עם הבטחות גדולות למאות אלפי שקלים - שנותרו ריקות.

בחודש יוני האחרון, חשפנו כיצד אשר בן עוז מצליח להפיל בפח קורבנות. כוכב הרשתות החברתיות הוא איש שהתראיין לא מעט ואוהב להתרברב בסגנון החיים היוקרתי שלו. אנשים ששוחחנו איתם סיפרו כיצד באו לעבוד וללמוד איתו - בין היתר על הגשמת חלומות ואיך לבקש הלוואות שיוחזרו בריביות גדולות מאוד. אך כשהם אמורים לקבל את כספם בחזרה - הם נתקלים בהתחמקויות, בתירוצים ולפעמים גם בגסות רוח.