כתב אישום נגד אב המחבל שהביע תמיכה ברצח ישראלים

בתום חקירה של ימ"ר ש"י, כתב אישום הוגש היום (רביעי) בגין הסתה ותמיכה בארגון עוין נגד איברהים אל אטרש, בן 45 מחברון, אביו של המחבל עומראן אל אטרש שביצע את פיגוע הדריסה בצומת גוש עציון בחודש שעבר. בפיגוע נרצח אהרון כהן בן 71 ונפצעו 4 אזרחים בהם אישה כבת 55 באורח קשה מירי כוחות צה"ל.

על פי האישום שהוגש, כמה שעות לאחר הפיגוע, התראיין האב לכלי תקשורת פלסטינים ושיבח את מעשי בנו המחבל. האב תועד כשאמר: "הוא כמו ילדי עזה וכמו צעירי עזה וכמו תושבי עזה ולא יהיה טוב מהם, זה שהיד מהשהידים. הדבר שהכי ציפיתי לו בחיים הוא שאני אהיה אבא של שהיד, השבח לאל".

בכתב האישום צוין כי הנאשם "ניסה בין בעל פה ובין באופן אחר להשפיע על דעת הקהל באזור באופן העלול לפגוע בשלום הציבור או בסדר הציבורי, וכן פרסם דברי שבח אהדה או תמיכה בארגון עוין, בפעולותיו או במטרותיו".

לאחר פרסום דברי האב, פשטו שוטרי ימ"ר ש"י עם כוחות צה״ל על בית המחבל ועצרו את האב, שמוחזק מאז מאחורי סורג ובריח.