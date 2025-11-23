מחדל בביקורת הגבולות: התחזה לאחיו התאום - ונמלט מהארץ

מחדל חמור התרחש בנתב"ג בסוף השבוע, כאשר חשוד שנדרש לחקירה בגין חשד שהיכה את אשתו, הצליח לברוח מהארץ אחרי שהתחזה לאחיו התאום, כך דיווחה ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית".

החשוד בשנות ה-40 לחייו עבר את הבדיקה של ביקורת הגבולות ואת הביקורת הביומטרית עם דרכון שלא שלו, לא זוהה, ועלה על מטוס לבולגריה, שם הוא נמצא כעת. כול זאת בזמן ששוטרי מרשות האוכלוסין דולקים אחריו. האח שנשאר בארץ נעצר ואמר לשוטרים שהבריחה נעשתה שלא בידיעתו.

למרות זאת, במשטרה מצאו לדבריהם ממצאים שמעידים אחרת, ומעצרו הוארך. מרשות האוכלוסין וההגירה מסרו ל-i24NEWS כי האירוע ייבדק לעומק.