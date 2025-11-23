מחדל בביקורת הגבולות: התחזה לאחיו התאום - ונמלט מהארץ

החשוד שנדרש לחקירה בחשד שהיכה את אשתו, התחזה לאחיו והצליח לעבור את כול שרשרת האבטחה בנמל התעופה כששוטרים דולקים אחריו • עם דרכון לא שלו הוא עלה על טיסה לבולגריה, שם הוא נמצא כעת

לי עייש
לי עייש 
אנשים ממתינים בתור בנתב"ג, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)
אנשים ממתינים בתור בנתב"ג, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)נתי שוחט / פלאש 90

מחדל חמור התרחש בנתב"ג בסוף השבוע, כאשר חשוד שנדרש לחקירה בגין חשד שהיכה את אשתו, הצליח לברוח מהארץ אחרי שהתחזה לאחיו התאום, כך דיווחה ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית". 

מחדל בנתב"ג: חשוד התחזה לאחיו התאום - וברח מהארץ בזמן ששוטרים מחפשים אחריו

החשוד בשנות ה-40 לחייו עבר את הבדיקה של ביקורת הגבולות ואת הביקורת הביומטרית עם דרכון שלא שלו, לא זוהה, ועלה על מטוס לבולגריה, שם הוא נמצא כעת. כול זאת בזמן ששוטרי מרשות האוכלוסין דולקים אחריו. האח שנשאר בארץ נעצר ואמר לשוטרים שהבריחה נעשתה שלא בידיעתו. 

למרות זאת, במשטרה מצאו לדבריהם ממצאים שמעידים אחרת, ומעצרו הוארך. מרשות האוכלוסין וההגירה מסרו ל-i24NEWS כי האירוע ייבדק לעומק. 

