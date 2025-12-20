רצח כפול בנצרת: אב ובנו נורו למוות, הרקע פלילי

רצח כפול בנצרת: אב ובנו, בני 49 ו-20 נורו היום (שבת) למוות בעיר.הרקע לאירוע פלילי, ובתום סריקות אותו שני כלי נשק אשר על פי החשדשימשו את החשודים.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר שני בני אדם שזהותם טרם ידועה בעיר נצרת, כתוצאה מהירי נקבע מותם של השניים. השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".

פרמדיק מד"א אנס עואודה, סיפר: "ראינו שני מחוסרי הכרה עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום".

דקות לאחר מכן, תושב טייבה בן 31 נורה בעת ששהה בעיר. הוא נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהוא סובל מפציעות חודרות. מהמשטרה נמסר כי "שוטרי התחנה החלו באיסוף ראיות יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי לשם קידום החקירה".