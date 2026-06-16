חשד לרצח ברחובות: בן 84 נדקר למוות בדירתו, בנו נעצר בזירה

אירוע קשה ברחובות: גבר בן 84 נדקר היום (שלישי) למוות, על פי החשד על ידי בנו, בתוך דירת מגורים ברחוב פקיעין שבעיר. כוחות משטרה ורפואה שהוזעקו למקום מצאו את הקורבן כשהוא ללא רוח חיים, ושוטרי הסיור עצרו בזירה את הבן החשוד במעשה.

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חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום מצאו את הגבר כשהוא סובל מפצעי דקירה קשים ומחוסר הכרה. לאחר בדיקות רפואיות בשטח, נאלצו הצוותים לקבוע את מותו.

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א, רועי בן שושן, סיפר מהזירה: "חברנו למשטרה שהובילה אותנו אל הגבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

שוטרי תחנת רחובות ממחוז מרכז שהגיעו לזירה עצרו מיד את בנו של המנוח, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, בחשד למעורבות ישירה ברצח. השוטרים איתרו ותפסו בדירה גם את הסכין שעל פי החשד שימשה את החשוד לביצוע הדקירות.

במקביל, מתנדבי זק"א מרחב שפלה הוזעקו לדירה ופועלים בשעה זו לאיסוף הממצאים מהזירה. נסיבות האירוע הרקע למעשה נמצאים כעת תחת חקירת המשטרה.