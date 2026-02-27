חשוד בקיום יחסים אסורים עם שוטרת: מפקד תחנת חיפה הוא הקצין שנחקר

מפקד תחנת חיפה, סנ"צ אייל שחר, הוא הקצין שנחקר (רביעי) שלשום במחלקה לחקירת שוטרים. הוא חשוד במעשים מגונים והפרת אמונים.

כזכור, אתמול פורסם כי מפקד תחנת משטרה בצפון נעצר לחקירה בחשד לקיום יחסים אסורים עם פקודה. הוא שוחרר בתנאים מגבילים, הורחק למשך 12 ימים מכל מתקן משטרתי ונאסר עליו ליצור קשר עם שוטרי התחנה. במשטרה הצבאית החוקרת בודקים אם יש מעורבות נוספות.

שחר נכנס לתפקידו לאחר שמפקד התחנה הקודם פוטר בשל נסיבות דומות. הוא אמור להיות מקודם לדרגת ניצב משנה בקרוב, אך החקירה צפויה לעכב את קידומו.