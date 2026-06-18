חיסול בקריית גת לאור יום: עבריין המוכר למשטרה נהרג בפיצוץ רכב

גבר נהרג בצהרי היום (חמישי) בתוך כלי רכב שהתפוצץ ועלה באש ברחוב בקרית גת, באירוע שנחקר כעת תחת חשד לחיסול פלילי. ההרוג הוא עבריין המוכר למשטרה, שעיקר פעילותו הרשמית והפלילית מוכרת לחוקרים מתחום הסמים.

צוותי רפואה של מד"א הוזנקו למקום, אבטחו את פעולות הכיבוי של לוחמי האש, ומיד בתום השגת השליטה על הלהבות דיווחו על נוסע שנמצא ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו בזירה.

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משטרת ישראל פתחה באופן רשמי בחקירה בעקבות הדיווח אודות הרכב הבוער והחשד כי הרקע פלילי. כוחות של משטרת המחוז הדרומי, בהם חבלני משטרה וחוקרי זיהוי פלילי (מז"פ), הגיעו למקום והחלו בסריקות וביצוע פעולות ראשוניות לאיסוף ממצאים וראיות פליליות מזירת הפיצוץ.

החשד לחיסול בעיר מגיע בהמשך ישיר לשורת אירועים פליליים קשים ברחבי הארץ, בהם פיצוץ הרכב בנתיבי איילון לכיוון צפון בתחילת החודש שבו נהרגה אישה כתוצאה ממטען חבלה שהונח במכוניתה, וכן הפיצוץ הקטלני בעפולה בסוף מאי שבו נהרג גבר כבן 30 אשר פונה תחילה לבית החולים העמק ושם מת מפצעיו.